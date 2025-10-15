В Мариуполе продолжается капитальный ремонт домов

Еще один жилой дом по проспекту Металлургов в городе Мариуполь восстановлен после серьезных повреждений, полученных во время боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Монолитное восьмиэтажное здание 1973 года постройки прошло масштабное восстановление — от фундамента до кровли — и уже сдано администрации города.

За время работ эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, совершили более 100 выездов на объект для приемки и контроля качества.

Под пристальным вниманием специалистов проведен комплекс восстановительных мероприятий:

армирование и бетонирование плит перекрытия;

усиление конструктивных элементов;

замена кровли;

восстановление кирпичной кладки стен и межкомнатных перегородок;

полное обновление инженерных систем;

монтаж балконных ограждений и козырьков;

отделка мест общего пользования.

Дополнительно 66 квартир данного дома уже отремонтированы «под ключ». В них смонтированы натяжные потолки и уложен линолеум, поклеены обои в комнатах и выполнена укладка плитки в санузлах, установлены межкомнатные двери и сантехника. Данные работы также контролировались экспертами стройконтроля.

Когда был готов новый фасад, донецкие художники написали на нем мурал в технике классической живописи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.