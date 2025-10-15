В Мариуполе продолжается капитальный ремонт домов
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Еще один жилой дом по проспекту Металлургов в городе Мариуполь восстановлен после серьезных повреждений, полученных во время боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Монолитное восьмиэтажное здание 1973 года постройки прошло масштабное восстановление — от фундамента до кровли — и уже сдано администрации города.
За время работ эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, совершили более 100 выездов на объект для приемки и контроля качества.
Под пристальным вниманием специалистов проведен комплекс восстановительных мероприятий:
- армирование и бетонирование плит перекрытия;
- усиление конструктивных элементов;
- замена кровли;
- восстановление кирпичной кладки стен и межкомнатных перегородок;
- полное обновление инженерных систем;
- монтаж балконных ограждений и козырьков;
- отделка мест общего пользования.
Дополнительно 66 квартир данного дома уже отремонтированы «под ключ». В них смонтированы натяжные потолки и уложен линолеум, поклеены обои в комнатах и выполнена укладка плитки в санузлах, установлены межкомнатные двери и сантехника. Данные работы также контролировались экспертами стройконтроля.
Когда был готов новый фасад, донецкие художники написали на нем мурал в технике классической живописи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.