В Мариуполе после масштабной реконструкции открыт стадион «Портовик»

В Приморском районе Мариуполя завершены восстановительные работы на стадионе «Портовик». Объект спортивной инфраструктуры, получивший критические повреждения в период боевых действий, полностью возвращен к жизни, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Восстановление велось под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Инфраструктура стадиона была практически уничтожена: разрушены покрытия беговых дорожек и футбольного поля, выведены из строя трибуны и внутренние помещения здания комплекса.

Специалисты не только возродили спортивную арену, но и модернизировали ее. На территории стадиона уложено новое искусственное футбольное поле, отвечающее современным стандартам, и оборудованы профессиональные беговые дорожки, а также обустроена волейбольная площадка.

Особое внимание уделили развитию спортивной инфраструктуры: теперь в распоряжении спортсменов и жителей города — современные залы для баскетбола, бокса и борьбы, а также дополнительное поле для мини футбола и открытый теннисный корт.

В здании спортшколы полностью заменены инженерные коммуникации, установлены новые оконные и дверные блоки, проведена внутренняя отделка, отремонтированы раздевалки, душевые, фасад и кровля. Также выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории.

Обновленный стадион «Портовик» рассчитан на 1 500 зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.