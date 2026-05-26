В Мариуполе наградили сотрудников технадзора Подмосковья

Сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта Московской области отметили за работу на новых территориях. Награждение прошло во время рабочей поездки в Мариуполь, где специалисты контролируют восстановление объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Генеральный директор управления технического надзора капитального ремонта Московской области Максим Гущин провел в Мариуполе встречу со специалистами стройконтроля. Участники обсудили восстановление объектов, приоритетные направления и текущие задачи.

Благодарностями УТНКР за добросовестную работу награждены руководитель проекта Александр Тюгин и главный эксперт Александр Савенко. Благодарственные письма за высокий профессионализм получили руководитель проекта Александр Татаринов, главный эксперт Вадим Сендецкий, главные специалисты Ирина Бобкова, Тимур Самойленко и Елена Синельникова.

«Перед нами стоят масштабные задачи, и особенно ценно, что в их реализации участвуют люди, искренне преданные своему делу. Спасибо всем сотрудникам за ответственность, самоотдачу и желание делать все максимально качественно. Вклад каждого важен. Благодаря вам новые территории получают возможность развиваться и возвращаться к полноценной жизни», — отметил Максим Гущин.

Ранее министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость работы специалистов стройконтроля.

«Ваша работа остается в тени, но имеет колоссальное значение. В сложных условиях вы проявляете героизм, смелость и самоотверженность», — отметил министр.

Эксперты на местах контролируют качество материалов, соблюдение технологий и строительных норм, а также безопасность работ. Сотрудники центрального аппарата обеспечивают подготовку документации и координацию всех участников процесса. Такая командная работа позволяет восстанавливать жилые дома, социальные объекты и инженерные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.