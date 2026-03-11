В Майдарово Солнечногорска проверили отопление после переврезки труб

Подачу тепла в многоквартирные дома проверили в поселке Майдарово городского округа Солнечногорск после работ по переврезке тепловой сети. Специалисты оценили параметры системы и начали ежедневный мониторинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее компания «Газпром теплоэнерго МО» провела в поселке переврезку тепловой сети, чтобы восстановить корректную циркуляцию теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам. После завершения работ специалисты проверили работу системы теплоснабжения в жилых домах.

В осмотре участвовали заместитель главы округа Леонид Степанов, представители ресурсоснабжающей и управляющей организаций, сотрудники управления ЖКХ администрации. Они обследовали котельную, тепловые камеры и подвалы многоквартирных домов, а также замерили температуру на выходе из котельной и на входе в здания.

«Визуально убедились в температуре подачи и обратки, зафиксировали параметры, проверили наличие воздуха в системе. В ближайшие две недели будем мониторить показания температуры выхода с котельной и прихода в подвалы многоквартирных домов. Фиксацию будем проводить ежедневно в 8 часов утра и 8 часов вечера, чтобы проверить корректность работы теплового источника», — прокомментировал Леонид Степанов.

Управляющая организация «ЖЭК «Пешки» проводит развоздушивание системы отопления.

«После переврезки стало гораздо лучше, восстановили подачу с обраткой. В домах есть небольшое количество воздуха, сотрудники УК развоздушивают систему, в ближайшее время все наладится. Перекрываем частично стояки, полностью дома не отключаем», — сказал главный инженер «ЖЭК «Пешки» Сергей Федотов.

В настоящее время температурные показатели в Майдарово контролируют ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.