В мае в Подмосковье зафиксировали меньше сигналов о неисправных входных дверях

С начала мая 2024 года число обращений в единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) по вопросу неисправностей дверей и запирающих устройств за месяц стало меньше на 30%. ГУСТ МО контролирует отработку заявок в областном центре управления регионом, сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Снижение показали большинство городских округов. В 7 муниципалитетах обращений в этой категории на этот раз не было совсем, в отличие от прошлого месяца. Среди них — Зарайск, Кашира, Лосино-Петровский, Ступино.

В Сергиево-Посадском округе, к примеру, число обращений в этой категории уменьшилось на 60%. УК провели работы в городе Хотьково в домах № 4 по улице Академика Лихачева и № 1 по улице Королева, а также в селе Шеметово по адресу: Новый микрорайон, дом 65. В Сергиевом Посаде отремонтировали подъездные двери дома № 1А на проспекте Красной Армии, № 6 в Новозагорском проезде, № 23 на Ярославском шоссе.

Среди требований законодательства к входным дверям многоквартирных домов — наличие самозакрывающих устройств, ограничителей хода и уплотняющих прокладок. Окраску нужно проводить не реже раза в 6 лет. На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега.

О сломанной подъездной двери можно сообщить на портал ЕДС МО. УК должна принять заявку и отработать ее в регламентные сроки. Кроме того, о нарушении можно круглосуточно рассказать роботу Жене по короткому телефонному номеру 122 (дополнительный 4).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.