В Лыткарине стартовал капремонт котельной

В Лыткарине с 3 марта по 15 сентября на предприятии проводится капитальный ремонт котла ПТВМ-50 № 2, после приступят к котлу № 1. В рамках ремонтных работ планируется масштабная замена ключевых элементов оборудования, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во-первых, будет полностью заменена трубная часть котла, что обеспечит повышение его эффективности и надежности. Параллельно произведут замену газопровода и газового оборудования, что позволит улучшить безопасность и стабильность работы системы», — сказал директор муниципального предприятия «Лыткаринская теплосеть» Виктор Забейворота.

Также будет обновлена автоматика, что повысит точность управления процессом и снизит вероятность сбоев. Также в планах замена двух сетевых насосов, что положительно скажется на производительности всей системы.

В 2025 году буду выполнены следующие работы:

модернизация котлов № 1 и 2 на котельной № 1;

капитальный ремонт 2 сетевых насосов и 4 центральных тепловых пунктов;

капитальный ремонт 16 участков тепловых сетей.

В 2024 году ввели в эксплуатацию котел № 3, что позволило создать дополнительные мощности. Поэтому работы на котельной сейчас выполняются без остановки подачи тепла.

Также в феврале уже выполнены работы по ремонту двух участков теплотрасс, общей протяженностью более 160 метров:

вдоль дома № 53 по ул. Коммунистическая;

от дома № 8 ул. Ленина до дома № 10 ул. Пионерской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.