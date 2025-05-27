В Лыткарине специалисты приступили к капремонту магистральных трубопроводов

В Лыткарине приступили к активной фазе капитального ремонта магистральных трубопроводов. Работы ведутся одновременно по 4 адресам: ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Парковая и квартал 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также работы начались на одном из центральных тепловых пунктов, которые обеспечивает теплом жителей квартала 2. Также сейчас работы ведутся на котельной № 1, где выполняется капитальный ремонт котла № 2.

Общий план на этот год:

капитальный ремонт котлов № 1 и 2 котельной № 1;

замена 16 участков тепловых сетей общей протяженностью более 4 км;

капитальный ремонт 4 центральных тепловых пункта;

на котельной № 1 ремонт 2 сетевых насоса.

После выполненных работ качество подачи тепла и горячего водоснабжения улучшится для порядка 40 тыс. жителей.

Будут заменены не только магистральные теплотрассы, но и важные участки во дворах округа. Работы завершатся до 15 сентября текущего года.

«Реализация программных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей и повысит надежность всей системы в целом», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Также на объектах, где ведутся работы установлены камеры. Это позволяет дистанционно контролировать ход работ, оперативно выявлять нарушения, обеспечивает прозрачность процессов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.