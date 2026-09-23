В Лыткарине с 30 сентября начнут подключать дома к отоплению

В Лыткарине начинается поэтапный запуск отопления: сначала тепло получат социальные учреждения, а с 30 сентября планируется подключать жилые дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первом этапе отопление включат в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, на объектах культуры и спорта. Многоквартирные дома будут подключать последовательно, с учетом технических параметров и готовности внутридомовых систем.

Подготовка к отопительному сезону шла все лето. Специалисты проверили системы теплоснабжения, провели их опрессовку и пробные топки.

Капитальный ремонт затронул семь центральных тепловых пунктов: четыре в 5-м микрорайоне, один на улице Спортивной и два на улице Коммунистической. На объектах заменили насосы, теплообменники и запорную арматуру. Также работы велись на участке тепловой сети на Парковой улице.

Обращения по вопросам отопления будут оперативно отрабатывать специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Жители могут круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 555-24-24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.