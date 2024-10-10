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В Лыткарине приступили к комплексному благоустройству двора

В Лыткарине приступили к комплексному благоустройству очередного двора. Работы будут выполнены на квартале 3А около домов № 12 и 18. На данный момент подрядная организация приступила к демонтажным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение месяц здесь заменят бордюры, отремонтируют асфальт на тротуарах и проезжей части, создадут новые парковочные карманы и выполнят другие работы по благоустройству.

«Ежегодно Лыткарино участвует в программе комплексного благоустройства дворовых территорий. Перечень работ — обширный, учитываются все составляющие комфортного проживания. Проводится замена асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, обустройство новых парковочных пространств и ремонт существующих, модернизация уличного освещения, обустройство детских игровых элементов», — сказал глава города Лыткарино Константин Кравцов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.