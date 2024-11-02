В Лыткарине планируют провести капремонт участка тепловых сетей от котельной № 1

В Лыткарине в следующем году планируют провести капремонт участков теплосетей от котельной № 1. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от котельной № 1 в городском округе Лыткарино», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3. Общая протяженность участка тепловых сетей — 82 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.