В Лыткарине обновляют крышу дома 1969 года постройки

Капитальный ремонт крыши дома № 4 в 7-м квартале Лыткарина проводят в 2026 году. Подрядчики уже выполнили большую часть работ, общая готовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом № 4 был построен в 1969 году. Подрядная организация фонда капитального ремонта ведет комплексное обновление скатной кровли площадью 1716 кв. м. Специалисты полностью меняют кровельное покрытие и стропильную систему с усилением несущих конструкций, устанавливают новые слуховые окна и утепляют чердак минеральной ватой. Также предусмотрен монтаж снегозадержателей, кровельных ограждений, обновление водостоков и вентиляции.

Работы позволят защитить здание от протечек благодаря новой системе гидроизоляции и обеспечить правильную вентиляцию чердачного пространства без промерзания зимой. Кровельщики уже демонтировали старую крышу и стропила, установили новые конструкции, завершают оштукатуривание вентиляционных шахт и продолжают утепление чердака.

В этом году в доме также запланирован капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения. Проверить сроки проведения работ в конкретном доме можно на интерактивной карте фонда по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.