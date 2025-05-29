В Лыткарине обновят освещение по просьбе жителей

В Лыткарине начались работы по улучшению уличного освещения по инициативе жителей. Подрядная организация приступила к работам по освещению территории около городской школы № 2 — работы будут выполнены в течение двух недель на основном пешеходном тротуаре микрорайона 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность новой линии освещения составит порядка 300 метров. Работы включили в план на этот год после обращений жителей микрорайона в ходе проведения «выездной администрации». Жители обратили внимание, что данным тротуаром пользуется большое количество детей, но исторически на этом пешеходном маршруте отсутствовало уличное освещение.

«Установим к столбам кронштейны, затем закрепим на них светодиодные фонари мощностью не менее 50 Вт и подключим их к сети уличного освещения. При выполнении работ, соблюдаются нормативы по безопасности», — отметил главный инженер ООО «БАРС» Игорь Кашкин.

После завершения работ по монтажу новой линии освещения будут выполнены восстановительные работы по благоустройству территории.

Ранее, по обращениям жителей было улучшено уличное освещение в микрорайоне 6. Также в 2025 году продолжится реализация программы «Светлый город» — новые линии уличного освещения появятся на улице Советской, от улицы Ленина до Спортивной, общей протяженностью 750 метров.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.