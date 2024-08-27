В Лыткарине начали капитальный ремонт теплотрасс

В городском округе Лыткарино начались работы по капитальному ремонту теплотрасс, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году работы пройдут по 5 адресам. Сейчас работы производится от территории ДК «Мир» протяженностью 220 метров в однотрубном исчислении. Второй участок находится на улице Коммунистической возле магазина «ВкусВилла».

Здесь дооснащают участок запорной арматурой, воздушными и сбросными устройствами.

«Готовность на данных участках по истечению трёх дней запланированного отключения подразумевается 100%. Ограничение в подаче ГВС запланировано с 26 по 28 августа», — отметила заместитель директора по производству МП «Лыткаринская теплосеть» Елена Беспалова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.