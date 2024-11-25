В Лыткарине формируют план по усилению объектов теплоснабжения

В городском округе Лыткарино продолжается работа по формированию перечня мероприятий, включаемых в госпрограмму Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках второй очереди плана производственных работ на 2024–2025 года, а также инвестиционной программы МП «Лыткаринская теплосеть», в программу будущего года включены следующие мероприятия:

— замена конструктива котлов № 1 и № 2: коллекторов, экранной и конвективной частей с обмуровкой, замена газового оборудования;

- капитальный ремонт 2 сетевых насосов с электродвигателем на котельной № 1;

- капитальный ремонт 4 центральных тепловых пунктов;

- капитальный ремонт 14 участков тепловых сетей.

Также продолжается проработка перечня мероприятий и контрактной документации на производство работ в период 2025–2026 годов. К проведению запланировано 13 мероприятий, направленных на улучшение качества обеспечения теплом многоквартирных домов и социальных учреждений города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.