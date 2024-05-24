В Лыткарине до 2027 года пройдет масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Лыткарине, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в 2024 году в Лыткарине планируется реконструкция котельной в квартале 2, мкр.5

Также пройдет капремонт тепловых сетей — 4 км на ул. Парковая, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская.

Заменят после опрессовки будет 0,6 км сетей в квартале 2, мкр. 5.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 17 тыс. человек.

А в 2025–2027 годах в Лыткарине планируют провести капремонт двух котельных в 2026 году на ул. Набережная и ЗИЛ Городок. И в 2027 году строительство двух в мкр. 6.

Кроме того, будет проведен капремонт 11 ЦТП: в 2025 году — в мкр. 5, квартал 2, квартал 7, ул. Комсомольская, ул. Советская, в 2026 году — в мкр. 5, квартал 1, квартал 2, ул. Спортивная, ул. Коммунистическая. И капремонт 2 км тепловых сетей: в 2025 году — на ул. Спортивная мкр. 5, квартал 2.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 24 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.