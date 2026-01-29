В Луховицах введен усиленный режим уборки снега

Непрекращающийся снегопад мобилизовал городские службы на усиленную работу. Под руководством санитарной службы во главе с Оксаной Терехиной развернута комплексная операция по очистке улиц, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 60 работников в круглосуточном режиме расчищают тротуары, входные группы и проезды от снега и наледи. Для обеспечения контроля бригады каждые четыре часа направляют фотоотчеты. К работам подключена и техника: тракторы уже вывозят снег с ключевых точек города, включая улицу Пушкина, 7 и Учебный переулок, 5.

В связи с непрекращающимися осадками введен усиленный режим работы. При этом процесс уборки осложняется из-за машин, оставленных жителями на тротуарах и в придомовых территориях, что мешает свободному проходу техники и пешеходов.

Службы призывают автомобилистов к сознательности, чтобы совместными усилиями быстрее справиться со снежной стихией и обеспечить безопасность в городе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.