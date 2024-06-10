В Луховицах устранена протечка кровли

В адрес территориального отдела № 3 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение жителей города Луховицы с просьбой оказать содействие в проведении ремонта кровельного покрытия дома № 29 на улице Жуковского, передает пресс-служба ведомства.

Инспекторы провели выездное обследование, в ходе которого факты, указанные в обращении, подтвердились.

В результате принятых территориальным отделом мер управляющая компания ООО «ЛУК ЖКХ» провела работы по локальному ремонту кровли.

«Правилами установлены четкие сроки устранения подобных нарушений. Например, если у вас протекает кровля, на решение этой проблемы отводится 24 часа. Если требуется восстановление повреждений водосточной системы — не более пяти дней», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Если состояние крыши в вашем доме вызывает нарекания — сообщите об этом в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая организация бездействует, обратитесь в территориальный отдел Министерства для принятия соответсвующих мер административного реагирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.