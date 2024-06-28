В Луховицах отремонтируют 20 подъездов в многоквартирных домах до конца года

Городской округ Луховицы в этом году участвует в программе губернатора «Мой подъезд». Планы — обновить 20 подъездов в многоквартирных домах. Работы ведутся при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перечень адресов, где идут работы, сформирован на основании жалоб и предложений, которые поступали от жильцов в «Луховицкую управляющую компанию ЖКХ». Программа охватила 9 домов.

Три адреса — сельские. По итогам года 4 подъезда обновят в пятиэтажке 12 на улице Гражданской в поселке Красная Пойма. Первый и второй подъезды отремонтируют в двухэтажном доме 12 на улице Центральной в селе Григорьевское. В программу вошел и дом 3 на улице Совхозной в селе Дединово. Речь идет о первом, втором и третьем подъездах.

Оставшиеся адреса — городские. В программу вошли: дом 30 на улице Пионерской — первый подъезд, дом 21 на улице Жуковского — первый подъезд, дом 37 на улице Мира — четвертый подъезд, дом 11 на улице Воробьева — третий и четвертый подъезды. Кроме того, первый, второй и третий подъезды обновят в домах 8 на улице Тимирязева и 14 на улице Жуковского.

«По большей части адресов работы уже выполнены. Рабочие облагораживают входные группы, красят стены, белят потолки, устанавливают новые почтовые ящики и светильники с датчиками движения, убирают принадлежащие интернет-провайдерам кабели в один короб. Если есть такая потребность, то происходит замена окон, а еще укладывается плитка на первом этаже. Обязательное условие — согласование работ с жильцами», — пояснил генеральный директор «Луховицкой управляющей компании ЖКХ» Борис Парижский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.