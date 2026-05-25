В Луховицах объявили конкурс на капремонт теплопункта

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта №3 объявили в муниципальном округе Луховицы. Подрядчику предстоит провести проектно-изыскательские работы и обновить объект на улице Жуковского, 25б. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт объекта и поставить оборудование для его дальнейшей эксплуатации.

