В Луховицах модернизируют 9 котельных и 2 водозаборных узла в 2025 году

Модернизация ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство, развитие здравоохранения, поддержка участников СВО и работа над Народной программой «Единой России» — эти и другие темы затронул в отчете о работе за год и о планах глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Мероприятие прошло в Доме культуры «Старт», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергей Тимохин отчитался перед жителями, представителями общественных организаций, коллективами предприятий и учреждений. Он отметил, что экономика муниципалитета показала рост, что позволило Луховицам участвовать в работе над президентскими национальными проектами и государственными программами Московской области, решать наказы, которые вошли в Народную программу «Единой России».

Со сцены ДК Сергей Тимохин сообщил, что в округе установлены 12 детских площадок, преобразились Аллея Славы и нижняя часть парка имени Воробьева. В отчете говорилось и о здравоохранении. По Народной программе «Единой России» продолжается капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. Работы завершатся к концу года.

«Также в Луховицах отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в Городне и Павловском, амбулатория в Астапово. В лабораторию больницы поступило оборудование для проведения широкого спектра исследований, в стоматологию — 4 современные медицинские установки, в Белоомутскую больницу — 11 функциональных кроватей с дистанционным управлением. Автопарк службы неотложной помощи пополнили 3 автомобиля», — сказал в ходе отчета Сергей Тимохин.

В числе основных событий этого года глава назвал начало работ по обновлению 9 котельных и модернизации 2 водозаборных узлов, открытие в День знаний трех образовательных учреждения после капремонта — школы № 2 и школы-интерната в Белоомуте, школы во Фруктовой. К концу года завершится реконструкция стадиона «Спартак».

«На стадионе появится трибуна на 1500 человек. Она будет крытой. Под трибуной строители оборудуют административные офисы, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Футбольное поле будет с искусственным покрытием. Еще проект предусматривает парковку, универсальную спортплощадку и шумозащитный экран», — отметил Сергей Тимохин.

Особое внимание в отчете уделялось вопросам поддержки, которую представители администрации и партийцы оказывают участникам специальной военной операции и их родным.

«Представители „Единой России“ и молодогвардейцы направили уже свыше 460 тонн гумпомощи. Сбор не прекращаем ни на день. Спасибо каждому, кто вносит вклад. Депутаты и волонтеры из „Единой России“ систематически помогают семьям участников СВО. За год выполнили свыше 100 „добрых дел“ по просьбам и обращениям родных военнослужащих», — сообщил Сергей Тимохин.

Отчет завершился награждением. Сергей Тимохин вручил поздравительные адресы за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева работникам образования, которые отметили юбилеи: учителю начальных классов Луховицкой школы № 2 Ольге Зацепиной, учителю начальных классов Луховицкой школы № 9 Татьяне Лихачевой и учителю истории Дединовской школы-интерната Сергею Кочеткову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.