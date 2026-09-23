В Лотошине подготовились к отопительному сезону 2026 года

Коммунальная инфраструктура округа Лотошино прошла проверку перед отопительным сезоном 2026–2027 годов. Подачу тепла планируют начать в конце сентября — начале октября в зависимости от погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ведении Лотошинского ЖКХ находятся 217 многоквартирных домов общей площадью 233,6 тыс. кв. м. В 2025–2026 годах по программе министерства энергетики при поддержке правительства Подмосковья реконструкция охватила 18 из 24 котельных округа и прилегающие теплосети. Работы направлены на снижение аварийности и обеспечение надежного теплоснабжения.

В Савостине, Кульпине, Введенском и Дорах заменили оборудование и котлы. Сейчас там завершают монтаж автоматики и контрольно-измерительных приборов. Все работы планируют закончить к концу сентября. В Савостине и Дорах для подачи горячей воды временно работают блочно-модульные котельные, которые затем оставят в резерве.

Специалисты провели плановые гидравлические испытания сетей и не обнаружили повреждений. После завершения капремонта трубопроводов испытания повторят. Всего заменили 482 погонных метра труб в двухтрубном исчислении. Новые энергоэффективные котлы повысят КПД системы и снизят расход топлива.

Для реагирования на нештатные ситуации в округе организовали круглосуточное дежурство, укомплектовали аварийные бригады, подготовили спецтехнику и запас материалов. По вопросам теплоснабжения жители могут обращаться по телефону 703-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.