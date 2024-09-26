В Лотошине планируют капитально отремонтировать водопроводные сети до 2025 года

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в городском округе Лотошино Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Лотошино, Микрорайон, 12А г. о. Лотошино (в т. ч. ПИР)». Проектная документация должна предусматривать:

сети водоснабжения ориентировочной протяженностью 24 300 м;

подводы к границам земельных участков собственников ИЖС, многоквартирным жилым домам, и прочим объектам капитального строительства.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.