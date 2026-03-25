В Лотошине на Ветеринарной заменят трубу ГВС в доме 10

Коммунальные службы заменяют участок трубы горячего водоснабжения в доме № 10 на улице Ветеринарной в поселке Лотошино. Подачу горячей воды временно приостановили на время ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят специалисты Лотошинского ЖКХ в подвале многоквартирного дома. Они меняют участок трубопровода диаметром 32 миллиметра, чтобы повысить надежность системы и улучшить качество горячего водоснабжения.

В коммунальной службе уточнили, что ремонт начался в 10:00 и займет около трех часов.

«Уже к 13:00 горячее водоснабжение в доме 10 по улице Ветеринарной будет восстановлено. Мы заменяем старую трубу на новую, чтобы не было даже потенциальной возможности протечек или прорывов», — уточнили в Лотошинском ЖКХ.

После завершения работ подачу горячей воды полностью восстановят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.