В Лосино-Петровском состоялась проверка состояния междворовых проездов

Депутат совета депутатов Наталья Коннова вместе с членом партии «Единая Россия», заместителем главы г. о. Лосино-Петровский Михаилом Пешковым и исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» г. о. Лосино-Петровский Вячеславом Градиным провели осмотр междворового проезда в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целью данного осмотра стало выявление текущего состояния дорожного покрытия и оценка его соответствия современным стандартам безопасности. Особое внимание было уделено междворовому проезду поселка Биокомбината. В последнее время на состояние дорожного покрытия начали поступать многочисленные жалобы от жителей, которые обеспокоены увеличением интенсивности движения как легковых автомобилей, так и большегрузного транспорта, что создает дополнительные риски для безопасности дорожного движения.

В ходе осмотра представители партии не только внимательно изучили состояние дороги, но и провели диалог с местными жителями. Жители высказывали свои пожелания и предложения, в числе была озвучена просьба о заграждении сквозного проезда с целью повышения уровня безопасности на данной территории. Это предложение было принято к сведению и будет рассмотрено в рамках дальнейшей работы по улучшению дорожной инфраструктуры городского округа.

«Мы понимаем, что безопасность наших граждан — это приоритетная задача. Проверка дорог в городском округе Лосино-Петровский — это не просто формальность, а реальный шаг к улучшению качества жизни наших жителей. Мы слышим их мнения и озабоченность ситуацией, и именно поэтому совместно с депутатами и активистами мы выезжаем на места, чтобы оценить все на практике. Жалобы на постоянное движение транспорта в жилых районах не могут оставаться без внимания», — сказал куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Манаенков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.