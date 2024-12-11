Создатели лекарства от болезни Бехтерева стали лауреатами премии «Сноба» в 2024 году

Объявлены победители премии «Сделано в России» за 2024 год, в список лауреатов вошли создатели первого в мире лекарства от болезни Бехтерева, сообщает Сноб .

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в гостинице «Метрополь».

Победителей в 13 номинациях выбирала редакция «Сноба» совместно с читателями.

В частности, в номинации «Искатели» за достижения в сфере науки и технологий победителями стали BIOCAD и РНИМУ имени Пирогова за лекарство от болезни Бехтерева. Это хроническое воспалительное заболевание поражает позвоночник и крупные суставы в организме и может полностью обездвижить человека.

Лауреатом в кино-номинации «Фокус внимания» стал российский сериал «Трасса», в номинации «Дело вкуса» был отмечен московский ресторан Historia, а курорт «Мрия» признали лучшим по версии «Сноба» для путешественников по России.

Также были названы лауреаты в сфере моды, бизнеса, городской среды, театра, музыки и других.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует включить препарат для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).