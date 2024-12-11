В Балашихе начали строительство нового распределительного центра «Спортмастер»

Компания «Спортмастер» приступает к строительству распределительного центра на участке площадью 30 га в городском округе Балашиха. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в более чем 5,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Реализация данного инвестпроекта позволит увеличить мощности существующего логистического комплекса, расположенного на смежном земельном участке. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год. Для жителей Подмосковья на территории центра будет создано более 1100 новых рабочих мест», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на территории городского округа Балашиха расположен крупнейший распределительный логистический центр компании «Спортмастер», обслуживающий такие магазины как «Спортмастер», «Остин», FunDay, FaceCode и другие. Его площадь составляет 130 тыс. кв. метров. В логистическом центре установлено современное оборудование, такое как сортировщики и конвейерные линии, общей протяженностью более 21 км. В комплексе производится сортировка товара, отсюда идет распределение на другие склады и в магазины.

Также в логистическом центре «Спортмастер» внедрены современные IT-системы управления складом, механизированные системы отборки товара, автоматическиелинии перемещения товара.

Численность сотрудников в логистическом центре составляет около 2 000 человек. Розничный бизнес представлен торговой сетью «Спортмастер», имеющей свыше 520 одноименных спортивных супер- и гипермаркетов во всех федеральных округах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.