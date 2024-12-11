В Кузбассе приняли решение об упразднении министерства науки

В Кузбассе принято решение о ликвидации министерства науки, высшего образования и молодежной политики, что подтверждается указом губернатора Ильи Середюка, сообщает Сiбдепо .

Согласно постановлению, все функции и полномочия данного министерства будут переданы министерству образования региона, которое станет правопреемником всех обязательств, включая те, что возникли в результате судебных решений или договоров в области науки и учебного процесса.

«Установить, что министерство образования Кузбасса является правопреемником по обязательствам министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса», — заявлено в документе.

Также подчеркивается, что министерство образования возьмет на себя функции учредителя организаций в области науки и образования.

Ответственность за осуществление изменений будет возложена на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу и заместителя председателя правительства по вопросам образования, науки и молодежной политики Антона Пятовского, которые будут следить за реализацией постановления.