Обновленное дошкольное отделение «Полянка» откроют в Домодедове осенью в 2025 году
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В городском округе Домодедово откроют обновленное дошкольное отделение «Полянка» средней школы № 7 к первому сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.
Подрядчик капитального ремонта определен. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Архидом».
В ходе капитального ремонта дошкольного отделения новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, и радиаторы, и сантехническое оборудование, и полы, и потолки, и окна и двери.
Будет проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.
В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.
Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.