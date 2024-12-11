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Обновленное дошкольное отделение «Полянка» откроют в Домодедове осенью в 2025 году

В городском округе Домодедово откроют обновленное дошкольное отделение «Полянка» средней школы № 7 к первому сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.

Подрядчик капитального ремонта определен. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Архидом».

В ходе капитального ремонта дошкольного отделения новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, и радиаторы, и сантехническое оборудование, и полы, и потолки, и окна и двери.

Будет проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.

В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.