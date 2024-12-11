Почти 100 преступлений раскрыли в Люберцах благодаря камерам видеонаблюдения

В 2024 году в городском округе Люберцы благодаря камерам видеонаблюдение раскрыли 95 преступлений и выявили более 130 административных правонарушений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За год в городском округе Люберцы к системе «Безопасный регион» подключили 499 камер. Теперь их 9 579. Благодаря системе «Безопасный регион» в текущем году раскрыто 95 преступлений и выявлено более 130 административных правонарушений», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что жители округа могут обратиться в полицию для приобщения записи к материалам дела.

«Срок хранения записи с камер системы «Безопасный регион» установленных в местах массового скопления граждан составляет 30 суток, установленных на подъездах МКД — 10 суток. Для продления срока хранения записи с видеокамеры жители могут позвонить в полицию по телефону 8 (498) 602-00-01», — подчеркнул Владимир Волков.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» установлены на социальных объектах, в местах массового скопления людей (парки, скверы) на объектах транспортной инфраструктуры, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.