В Лосино-Петровском проходят работы по капитальному ремонту теплосетей

Между администрацией городского округа Лосино-Петровский и подрядной организацией ООО «Строй Групп» заключен контракт, в рамках которого проводятся строительно-монтажные работы по реконструкции участков тепловых сетей от котельной №8/15, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полностью завершить работы планируем до 20 августа.

Одновременно ведутся работы подрядной организацией ООО «Твэл» по выполнению капитального ремонта тепловых сетей от котельной №3 до центрального теплового пункта № 1 по улице Ленина, дом 4, а также от котельной №3 до тепловой камеры в детском саду «Родничок».

Срок завершения работ – 31 августа.

Третий блок работ по капитальному ремонту проводит подрядная организация ООО «Теплоинжстрой» по адресам:

от дома №7 по улице Гоголя до дома № 20 по улице Октябрьская;

от дома №6 по улице Гоголя до дома №11 по улице Суворова.

Срок завершения работ до 7 июня.

Также в поселке Юность от котельной до центрального теплового пункта №2. Здесь, на время работ, для обеспечения жителей бесперебойной подачей теплоресурса, был проложен временный наземный трубопровод. Работы по переключению домов на новую теплосеть планируют завершить в середине июля, после этого наземную сеть полностью демонтируют.

Срок завершения работ – сентябрь текущего года.

Выполнение этих работ поможет подготовить наш городской округ к отопительному сезону и обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома наших жителей в зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.