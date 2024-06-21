В Лосино-Петровском округе пройдет модернизация коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуру Лосино-Петровского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в текущем году в Лосино-Петровском округе планируется капитальный ремонт 5 км тепловых сетей в п. Свердловский, ул. Заводская, д. Корпуса, ул. Санаторская, д. Мизиново, мкр. «Солнечный». Еще 3 км теплосетей заменят на ул. Ленина, ул. Октябрьская, Суворова, Гоголя, д. Мизино, п.Свердловский, ул. Заводская, п. Юность.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 8 тыс. человек.

В планах на 2025 году строительство 1 котельной в д. Мизиново.

В 2026 году запланировано строительство 3 котельных в г. п. Свердловский, г. Лосино-Петровский на ул. 7 ноября и ул. Гоголя. Также предполагается капитально отремонтировать котельную на ул. Первомайская.

В 2026 году намерены реконструировать 3 центральных тепловых пункта (ЦТП) в г. Лосино-Петровский (ЦТП 2,3), п. Юность. Построить один ЦТП в г. Лосино-Петровский (ЦТП5).

Что касается тепловых сетей, то в 2026 году запланировано строительство 5 км на ул. Горького, Суворова, Ленина и Первомайской.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 13 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.