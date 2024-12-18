В Лосино-Петровском объявлен конкурс на поставку горюче-смазочных материалов

Объявлен конкурс в электронной форме на поставку горюче-смазочных материалов для нужд МБУ «Городское хозяйство» в городском округе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Поставку горюче-смазочных материалов для нужд МБУ «Городское хозяйство» г. о. Лосино-Петровский».

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) поставляются для обеспечения бесперебойного предоставления услуг, относящихся к муниципальным программам городского округа Лосино-Петровский: «Формирование современной комфортной городской среды»; «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»; «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа.

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта до февраля 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.