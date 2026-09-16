В Лосино-Петровском начали монтаж станции водоочистки в Свердловском

Монтаж новой станции водоочистки начали на водонасосной станции в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. Объект мощностью 3,5 тыс. куб. м в сутки обеспечит качественной водой 32 дома и пять социальных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Свердловский начали монтаж новой станции водоочистки на водонасосной станции. Работы проводят в рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Лосино-Петровского округа.

На объект доставили аэромагнитные установки для обезжелезивания воды без применения реагентов. Всего на станции смонтируют восемь таких установок. В емкостях воду насыщают кислородом, благодаря чему растворенное железо окисляется, а вредные примеси образуют осадок, который затем отфильтровывают.

Производительность станции составит 3,5 тыс. куб. м в сутки. После ввода объекта в эксплуатацию качественной водой будут обеспечены 32 многоквартирных дома и пять социальных объектов. Завершить проект планируют в начале 2027 года.

Водонасосная станция в Свердловском входит в региональную программу модернизации объектов ЖКХ, реализуемую в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.