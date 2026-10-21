В Лосино-Петровском более 100 сотрудников и 30 машин убирают территории

Коммунальные службы Лосино-Петровского привлекли к уборке территорий более 100 сотрудников и 30 единиц техники. На оперативном совещании 20 октября 2026 года врио главы округа Сергей Горбунков поручил усилить работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На оперативном совещании 20 октября разобрали обращения жителей за минувшую неделю. Муниципальный центр управления регионом фиксирует замечания по уборке территорий: опавшая листва и грязь после дождей ухудшают состояние улиц. К наведению порядка привлечены более 100 сотрудников и 30 единиц техники.

Врио главы округа Сергей Горбунков поручил коммунальным службам усилить уборку, а руководителям управляющих компаний — оперативно устранять замечания и сообщать жителям о результатах. Также на совещании рассмотрели обращения по работе общественного транспорта, отоплению и содержанию объектов благоустройства. Все вопросы взяли в работу.

Отдельно Горбунков проверил исполнение поручений, данных во время обхода поселка Юность. Одно из них касалось подъезда дома № 4, где после пожара в квартире на стенах и потолке мест общего пользования осталась копоть. Управляющая компания очистила и покрасила поверхности, однако результат признали неудовлетворительным. Будет рассмотрена возможность капитального ремонта подъезда.

«Спасибо жителям за обратную связь, которая помогает оперативно реагировать на проблемные вопросы. Всегда готов к диалогу», — поблагодарил Сергей Горбунков.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.