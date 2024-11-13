В Лобне завершили очистку канализационной насосной станции

сегодня в 20:08

В городском округе Лобня продолжаются работы по улучшению состояния общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завершена укладка асфальта на трех пешеходных коммуникациях: на улице Ленина — вдоль Дворца спорта и двух тропах на улице Заречной, 19, 20.

Три тротуара находятся в работе: на улице Силикатной в микрорайоне Луговая, улице 35-й Бригады и Букинском шоссе.

Завершена глобальная работа по очистке очередной канализационной насосной станции «Мортон».

Произведена опиловка деревьев на улице Туголукова, 6/8.

Отремонтировано 14 малых архитектурных форм на детских игровых площадках, на 13-ти из них установлены новые качели.

Ведутся работы по переоборудованию станции обезжелезивания, обеспечивающей водой микрорайон Луговая.

В Лобне уделяется большое внимание благоустройству общественных пространств. Согласно данным Минстроя России, Московская область шестой год подряд входит в тройку лидеров среди регионов России по индексу качества городской среды, в числе первых и городской округ Лобня. Он занимает топовые позиции в категории «Средние города». Ознакомиться с данными можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.