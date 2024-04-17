В Лобне восстановили водоснабжение на улице Лейтенанта Бойко, нарушенное из-за порыва старого водопровода, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Специалисты ООО «Чайка» отключили подачу воды через вышедшую из строя старую трубу и переподключили абонентов к другим участкам системы.

«Труба полностью пришла в негодность. Раза три уже до этого копали чуть дальше по улице. Так что трубу отключаем, а дома подключаем в другие места», — рассказал бригадир Владимир.

На всю работу ушло несколько часов.

«Коммуникации в доме изношены, приличного ремонта не было с 1967 года. Трубы рвутся регулярно. Вода идёт по улице и есть риск подтопления подвалов ближайших домов и окружающей территории», — говорилось ранее в сообщении глава Лобни Анны Кротовой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.