В Лобне в 2026 году начнут строить водопровод на Луговой

Строительство водопровода в частном секторе микрорайона Луговая начнется в Лобне в 2026 году. Проект предусматривает прокладку 500 метров сетей, что позволит жителям улицы Панфилова подключиться к централизованному водоснабжению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в городском округе Лобня стартует строительство водопровода в частном секторе микрорайона Луговая. Этот вопрос жители чаще всего поднимали на личных встречах с главой муниципалитета Анной Кротовой.

В текущем году предусмотрено финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Проектирование находится на завершающей стадии. После получения положительного заключения государственной экспертизы власти объявят конкурс для выбора подрядчика.

«Строительство водопровода позволит в дальнейшем всем жителям улицы Панфилова подключиться к централизованной системе водоснабжения», — отметила глава муниципалитета.

Строительные работы планируют завершить до конца 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.