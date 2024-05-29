В Лобне сократилось количество обращений по вопросам содержания МКД

Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

В этом месяце управляющие организации городского округа Лобня отработали более 600 заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области. Это на 29% меньше по сравнению с прошедшим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Снижение зафиксировано по вопросам:

проведения уборки подъезда;

ликвидации захламления межквартирных холлов и мест общего пользования в доме;

восстановления освещения подъезда;

устранения неисправности лифтового оборудования.

От жителей не поступало обращений в категориях:

устранить повреждения указателей с наименованием улицы и номером дома на фасаде;

провести мероприятия по ликвидации грызунов, насекомых и птиц на чердаке;

восстановить целостность электропроводки в местах общего пользования.

«Управляющие компании обязаны проводить регулярное обслуживание дома, осуществлять ремонтные работы вовремя, обеспечивать чистоту и порядок на территории МКД, поскольку от этого зависит безопасность и комфорт проживающих», — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Если у жителей региона возникли вопросы в жилищно-коммунальной сфере, то можно позвонить по короткому номеру 122*4 или подать заявку на портале ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.