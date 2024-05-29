В Лобне сократилось количество обращений по вопросам содержания МКД
Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
В этом месяце управляющие организации городского округа Лобня отработали более 600 заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области. Это на 29% меньше по сравнению с прошедшим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Снижение зафиксировано по вопросам:
- проведения уборки подъезда;
- ликвидации захламления межквартирных холлов и мест общего пользования в доме;
- восстановления освещения подъезда;
- устранения неисправности лифтового оборудования.
От жителей не поступало обращений в категориях:
- устранить повреждения указателей с наименованием улицы и номером дома на фасаде;
- провести мероприятия по ликвидации грызунов, насекомых и птиц на чердаке;
- восстановить целостность электропроводки в местах общего пользования.
«Управляющие компании обязаны проводить регулярное обслуживание дома, осуществлять ремонтные работы вовремя, обеспечивать чистоту и порядок на территории МКД, поскольку от этого зависит безопасность и комфорт проживающих», — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Если у жителей региона возникли вопросы в жилищно-коммунальной сфере, то можно позвонить по короткому номеру 122*4 или подать заявку на портале ЕДС МО.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.