В Лобне планируют провести реконструкцию канализационной системы в 2025 году
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В округе Лобня в следующем году планируют завершить реконструкцию канализационной сети, сообщает пресс-служба комтитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лобня.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции местных трубопроводов сточных вод с поставкой оборудования в городском округе Лобня», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по реконструкции местных трубопроводов сточных вод с поставкой оборудования по мероприятию: „Канализационные сети, ул. Киово, ул. Павлика Морозова“. Планируется реконструировать 1 308 п. м трубопроводов.
Работы по данному этапу планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.