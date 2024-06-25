В Лобне отремонтируют 8 кровель многоквартирных домов до конца 2024 года

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С самого начала реализации региональной программы капремонта уже отремонтировано более 9,7 тысячи крыш многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В рамках программы капитального ремонта в 2024 году на территории муниципального округа Лобня запланировано отремонтировать 8 кровель», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы проведут в Лобне по адресам: г-к. Научный, д. 9; ул. 40 лет Октября, д. 12; ул. 40 лет Октября, д. 14; ул. 40 лет Октября, д. 14А; ул. 40 лет Октября, д. 5; ул. 40 лет Октября, д. 6; ул. 40 лет Октября, д. 8; 9 Квартал, д. 1; 9 Квартал, д. 4, и др.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Строительный контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители домов при необходимости могут обратиться напрямую к руководителям центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП размещены на сайте фонда в разделе «О Фонде»

После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Срок составляет 5 лет, в течение которого подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты — необходимо заактировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

Тем не менее, гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома и не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, максимально оперативно предпринимать меры по недопущению любого ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.