В Лобне обновляют подъезды и крыши перед зимой

Подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду продолжается в Лобне. Управляющие компании ремонтируют подъезды, входные группы, кровли и инженерные системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на еженедельном штабе по вопросам ЖКХ. В совещании участвовали представители управляющих компаний и обслуживающих организаций.

Из 114 запланированных к обновлению подъездов 45 уже отремонтированы, еще 10 находятся в работе. Также в план включен ремонт 281 входной группы: 64 объекта готовы, на 11 работы продолжаются.

С учетом программы капитального ремонта в городе приведут в порядок 147 кровель, из них 125 — силами управляющих компаний. На данный момент завершен ремонт 42 крыш, еще 18 объектов находятся в процессе. Параллельно специалисты проводят гидравлические испытания, ремонтируют теплосети, проверяют котельные, центральные и индивидуальные тепловые пункты.

«Все работы находятся под строгим контролем. Наша главная задача — войти в осенне-зимний период полностью подготовленными», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Она подчеркнула, что подготовка к зиме ведется комплексно и по графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.