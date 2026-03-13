сегодня в 16:32

В Люберцах запустят котельную в Марусино в 2026 году

Новую блочно-модульную котельную построят и запустят в поселке Марусино городского округа Люберцы до конца 2026 года. О планах сообщил глава муниципалитета Владимир Волков на встрече с жителями 12 марта в школе №28, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в формате выездной администрации. Вместе с представителями администрации и профильных организаций на вопросы жителей ответили сотрудники министерства образования и министерства чистоты Московской области.

«В Марусино на улице Заречная строим современную блочно-модульную котельную — запустить ее планируем до конца года. Также в Марусино и Мотяково будем реконструировать ВЗУ — объекты вошли в госпрограмму», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что в августе 2025 года у реки Чернавки в Марусино открыли парк, созданный по просьбам жителей и при их участии.

«В этом сезоне продолжим благоустройство поселков — будем строить новые линии освещения, приводить в порядок дворы и дороги», — подчеркнул глава округа.

С адресным перечнем работ можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.