В Люберцах стартовал капитальный ремонт котельной

Капитальный ремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов начался в Люберцах. Рабочие разобрали кладку котлов и приступили к демонтажу их металлической части, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Котельная на улице Воинов-Интернационалистов — 1974 года постройки. Она закольцована с котельной на ул. Попова. К этим теплоисточникам подключено 6 МКД — это более 2 420 человек, а также детский сад. По результатам осмотра теплоэнергетического оборудования было принято решение о капитальном ремонте объекта в рамках государственной программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами“ на 2023–2028 годы», — рассказала заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

В настоящее время на объекте производится демонтаж восьми котлов. Завершить капитальный ремонт котельной специалисты планируют в середине сентября.

В этом году в городском округе также будут построены три современные блочно-модульные котельные и произведен капитальный ремонт тепловой сети протяженностью 762 метра в поселке Калинина Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.