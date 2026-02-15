В Люберцах на двух улицах в домах с потолка льет вода

Жители улиц Волковская и Калараш в Люберцах сообщили, что в их многоквартирных домах прохудилась крыша и с потолка в буквальном смысле льется вода, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы» .

1:09

По словам местных жителей, вода с потолка льется второй день. Они вынуждены не спать и менять тазики, а в некоторых случаях и тряпки, чтобы дома не случился потоп.

«Не сплю вторую ночь. Вот у нас все течет. Вот. Тряпки я меняю каждые 30 минут, тазы ставить не могу, потому что все льется мимо таза. Здесь стекает все по окнам, вот сюда вниз», — рассказала женщина.

По словам горожанки, заявки в диспетчерские службы уже направлены. Люди ждут помощи специалистов.

