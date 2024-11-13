В Ленинском округе завершен ремонт теплосетей на улице Березовой

В Видном завершилось обновление тепловых сетей на улице Березовой. Работы по модернизации охватывали участок от магистральной системы теплоснабжения микрорайона № 6 до тепловой сети, проходящей у дома № 3 на улице Березовой. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Работы на улице Березовой полностью завершены, также выполнено благоустройство прилегающей территории после строительных работ», — заявил заместитель генерального директора МУП «ПТО ГХ» Алексей Монаенков.

По его словам, реализация проекта у дома № 3 проводилась в рамках государственной программы. Длина построенных тепловых сетей составила 87 погонных метров, они выполнены в двухтрубном варианте диаметром 250 мм. Эти меры были необходимы для создания замкнутой системы, что позволит избежать аварий в зимний период.

В Управлении ЖКХ Ленинского округа также отметили, что реконструкция тепловых сетей продолжается на проспекте Ленинского Комсомола, улице Советской и Садовом проезде. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.