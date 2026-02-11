В Ленинском округе рассказали о системе работы нового водозаборного узла

В городском поселении Горки Ленинские подмосковного Ленинского городского округа введен в эксплуатацию водозаборный узел № 8, строительство которого велось с 2023 года. В ходе работ были капитально отремонтированы две действующие артезианские скважины, пробурена новая, обновлены инженерные сети, отремонтированы и построены здания технологического назначения. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Вода, поступающая в дома жителей Ленинского городского округа, проходит многоступенчатую технологическую очистку. Процесс начинается на водозаборных узлах, где из артезианских скважин, пробуренных на глубину от 100 до 170 метров после тщательных геологических изысканий, добывается исходная вода. Далее реализуется комплексная пятиступенчатая система очистки: фильтрация, аэрация, обезжелезивание, обратный осмос и химическая подготовка. Завершается подготовка в новых павильонах, построенных в рамках государственной программы модернизации инфраструктуры», отметил заместитель генерального директора по водоснабжению и водоотведению Евгений Андреев.

Особенностью модернизации стала необходимость проводить все работы параллельно с непрерывной эксплуатацией старой инфраструктуры.

«Особое внимание уделяется регулярному лабораторному мониторингу, который проводится в строгом соответствии с программой Роспотребнадзора. Качество воды проверяется на всех этапах: пробы из артезианских скважин отбираются ежеквартально, из резервуаров чистой воды — еженедельно, а из распределительной сети — также ежемесячно. Комплексный анализ включает проверку по физико-химическим (цветность, мутность, жесткость, содержание железа, марганца, нитратов, сульфатов, фторидов, бора, остаточного хлора) и микробиологическим показателям», — добавил Евгений Андреев.

В соответствии с утвержденным графиком государственной программы, реконструкция будет поэтапно продолжена на других водозаборных узлах Ленинского округа, что обеспечит всех жителей муниципалитета стабильным доступом к качественной воде.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.