В Ленинском округе провели заключительный в году форум «Управдом»

Жители Ленинского округа 15 октября обсудили отопление, капремонт и вывоз отходов на третьем и заключительном в 2026 году форуме «Управдом» в Центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы жителей ответили представители администрации, Каширского регионального оператора, «МосОблЕИРЦ», Госжилинспекции Московской области, депутаты, сотрудники территориальных отделов, руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, представители ассоциации и председатели советов домов.

Руководитель Ассоциации председателей МКД Московской области в Ленинском округе Людмила Лернер пояснила, что с 2026 года министерство решило проводить три форума в год. Часть их функций выполняет выездная администрация, встречи которой проходят несколько раз в месяц. В программу также включили опыт законного решения ситуации с недобросовестной управляющей компанией.

Участники обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, пуск отопления, капремонт, сбор и вывоз коммунальных отходов. Представитель «МосОблЕИРЦ» рассказал о порядке оплаты электроэнергии, последствиях просрочки и мерах в отношении должников.

«Такие мероприятия приносят реальную пользу: ответственные организации и специалисты собраны в одном месте, поэтому жители могут сразу обратиться в нужную инстанцию и получить ответ на месте», — отметил председатель многоквартирного дома Алексей Валуев.

Отопительный сезон в округе стартовал в полном объеме: все 47 котельных работают в штатном режиме. Тепло поступает в 152 социальных учреждения и 1214 многоквартирных домов. Пусконаладочные работы проходили с 1 по 10 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.