В Ленинском округе прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов

В подмосковном Ленинском городском округе прошла ежемесячная экологическая акция по раздельному сбору отходов. Мероприятие проходило у здания Видновской школы № 5, где были организованы отдельные мешки для разных видов мусора, включая бумагу, пластик и металл. В акции приняли участие как учащиеся школ и педагоги, так и жители муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В первую очередь необходимо отсортировать бумагу, пластик и металлы так, чтобы самому было удобно. Важно помнить два правила: отходы должны быть чистыми и сухими», — рассказала учитель Видновской школы № 5, координатор акции по раздельному сбору отходов Александра Крамбалева.

В ходе акции были собраны пластиковые бутылки, крышки, целлофановые пакеты, блистеры от лекарств, другие упаковочные материалы, пригодные ко вторичной переработке, которые дети и взрослые собирали в преддверии акции. Металлы сдавались в сплющенном состоянии, включая железо, алюминий и банки. Юные экоактивисты поделились важностью сбора крышек, которые можно перерабатывать.

«Есть крышечки «добрые», как мы их называем, и «злые». Отличить их можно по специальному значку. Если есть на крышечке значок треугольника и внутри цифра 2, то она «добрая» и подлежит переработке, если же значка нет, то крышечка «злая» и мы ее выкидываем на мусор. В дальнейшем, крышки перерабатываются в инвалидные коляски или на костыли, как нам рассказывали», — сообщил экоактивист Далер Нам.

Экологическая акция проводится на территории Ленинского городского округа ежемесячно, предоставляя возможность всем желающим присоединиться к защите окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.