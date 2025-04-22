В Ленинском округе прошел рейд по вопросу несанкционированного водоотведения

В Ленинском городском округе по многочисленным обращениям граждан, проживающих рядом с деревнями Дроздово, Мильково и Слобода, был проведен рейд по вопросу нарушений в части осуществления несанкционированного водоотведения. В выездном мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа совместно с сотрудниками УМВД, ресурсоснабжающей организацией, представителями Управления ЖКХ и отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Основной целью проверки стала территория коммерческих объектов, прилегающих к пруду в ТЛПХ „Дроздово-2“, состояние которого вызывает нарекания со стороны местных жителей. В ходе мероприятия в подтверждение слов граждан были зафиксированы следы сброса хозяйственно-бытовых стоков на проезжую часть и тротуар автомобильной дороги, прилегающей к пруду территорию. По результатам рейда в адрес МУП „Видновское ПТО“ дано поручение произвести тампонаж трубы, сбрасывающей канализационные стоки», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Кроме того, вблизи пруда был обнаружен ряд хостелов для мигрантов, скрытых за вывесками магазинов и высокими заборами. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, в результате чего более десяти иностранных граждан были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Также была пресечена незаконная торговля алкогольной продукцией и выносная торговля, выявлены нарушения в содержании прилегающей территории.

«В ходе проверки возникли вопросы о законности подключения объектов к электрическим сетям. Представители ПАО „Россети“, также принимавшие участие в рейде, взяли данный вопрос на контроль и проведут отключения от электрических сетей объектов в случае обнаружения нарушений», — добавила Виктория Морозова.

В дальнейшем работы по наведению порядка на территории деревень и прилегающих территорий в Ленинском округе будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.