В Ленинском округе продолжается строительство современной системы водоотведения

сегодня в 10:00

В городе Видное Мособлводоканал продолжает масштабные работы по модернизации сети канализационных коллекторов. Проект реализуется в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Цель — повышение надежности и эффективности системы водоотведения. Новый участок трубопровода протянется от главной канализационной насосной станции на улице Старо–Нагорная до приемной камеры системы Мосводоканала в Москве.

Длина модернизируемого участка составляет более 5 км. По завершении работ пропускная способность обновленного коллектора достигнет отметки в 50 тыс. кубометров сточных вод в сутки — это существенно повысит качество обслуживания населенных пунктов и промышленных предприятий.

В настоящее время:

проложено более 2 900 м стальных футляров

смонтировано более 2 800 м рабочих труб

подготовлены 24 котлована, необходимые для дальнейшего монтажа конструкций

построена монолитная камера, которая обеспечивает устойчивость конструкции

Количество задействованных работников достигает 53 человек, а используемых машин — 11 единиц.

Масштабный проект планируется завершить к концу текущего года. Эта реконструкция станет важным этапом повышения качества жизни более чем 136 тыс. жителей и улучшения экологической обстановки региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.